الانضباط تغرم النصر

البلاد- جدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي النصر؛ لوجود مخالفة في مباراته ضد الرائد.

وكان النصر قد فاز على الرائد في الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وحصل 6 من لاعبيه على البطاقة الصفراء.

وقالت لجنة الانضباط: إنه تقرر تغريم النصر 10 آلاف ريال بناءً على حصول 6 لاعبين من صفوفه على البطاقات الصفراء في مواجهة الرائد، وفقًا للوائح.

وأشارت اللجنة أن قرار تغريم النصر غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144. ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة.