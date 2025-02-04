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الانضباط تغرم النصر
الرياضة

الانضباط تغرم النصر

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1446 هـ       4 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي النصر؛ لوجود مخالفة في مباراته ضد الرائد.

وكان النصر قد فاز على الرائد في الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وحصل 6 من لاعبيه على البطاقة الصفراء.

وقالت لجنة الانضباط: إنه تقرر تغريم النصر 10 آلاف ريال بناءً على حصول 6 لاعبين من صفوفه على البطاقات الصفراء في مواجهة الرائد، وفقًا للوائح.

وأشارت اللجنة أن قرار تغريم النصر غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144. ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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