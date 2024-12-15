الرياضة رينارد يتحدث للإعلام عن مشاركة الأخضر في “خليجي 26”

البلاد- جدة يعقد الفرنسي إيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي، مؤتمرًا صحفيًا بالقاعة الصحفية بنادي الشباب غدًا الاثنين في تمام الثالثة عصرًا. ويتحدث رينارد خلال المؤتمر الصحفي عن مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 26″، المقرر انطلاقها في الكويت في الفترة من 20 ديسمبر حتى 3 يناير. ويتنافس الأخضر السعودي في مجموعة تضم معه منتخبات اليمن والعراق والبحرين.