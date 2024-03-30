الرياضة

الاتحاد يتغلب على الفيحاء بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطام منصور

حقق فريق الاتحاد فوزا مستحقا على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل عبد الحميد صابيري لاعب الفيحاء الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25، فيما عادل النتيجة للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 30.

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بينما سجل أحمد الغامدي لاعب الاتحاد هدف تقدم النمور الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدفين مقابل هدف.

ومع نهاية المباراة نجح مروان الصحافي لاعب الاتحاد في تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز النمور على الفيحاء.

بهذا الفوز ارتقى رصيد الاتحاد إلى النقطة 46 نقطة في المركز الرابع. بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن بـ 32 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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