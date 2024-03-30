الاتحاد يتغلب على الفيحاء بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطام منصور
حقق فريق الاتحاد فوزا مستحقا على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل عبد الحميد صابيري لاعب الفيحاء الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25، فيما عادل النتيجة للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 30.
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بينما سجل أحمد الغامدي لاعب الاتحاد هدف تقدم النمور الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدفين مقابل هدف.
ومع نهاية المباراة نجح مروان الصحافي لاعب الاتحاد في تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز النمور على الفيحاء.
بهذا الفوز ارتقى رصيد الاتحاد إلى النقطة 46 نقطة في المركز الرابع. بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن بـ 32 نقطة.
الاتحاد يعاقب الفيحاء بثلاثية✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/4J47w6aWEX
— SSC (@ssc_sports) March 29, 2024