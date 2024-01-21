الرياضة

التعادل السلبي يخيم على لقاء عمان وتايلاند في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1445 هـ      21 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

سيطر التعادل السلبي على مواجهة منتخبي عمان وتايلاند التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر حتى الـ 10 من فبراير المقبل.

بدأت المباراة بضغط من المنتخب التايلاندي، وكاد أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 15 من بداية المباراة. بعدها استحوذ المنتخب العماني على مجريات اللقاء بعد نهاية الربع الأول من شوط المباراة الأول، لكنه لم يتمكن من التسجيل؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وشهد الشوط الثاني من المباراة سيطرة تامة من جانب المنتخب العماني، لكنه لم ينجح في التهديف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة، رفع منتخب تايلاند رصيده إلى النقطة الرابعة، بيما بات رصيد منتخب عمان نقطة وحيدة.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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