التعادل السلبي يخيم على لقاء عمان وتايلاند في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
سيطر التعادل السلبي على مواجهة منتخبي عمان وتايلاند التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر حتى الـ 10 من فبراير المقبل.
بدأت المباراة بضغط من المنتخب التايلاندي، وكاد أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 15 من بداية المباراة. بعدها استحوذ المنتخب العماني على مجريات اللقاء بعد نهاية الربع الأول من شوط المباراة الأول، لكنه لم يتمكن من التسجيل؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وشهد الشوط الثاني من المباراة سيطرة تامة من جانب المنتخب العماني، لكنه لم ينجح في التهديف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة، رفع منتخب تايلاند رصيده إلى النقطة الرابعة، بيما بات رصيد منتخب عمان نقطة وحيدة.
التعادل السلبي يخيم على مواجهة عُمان وتايلاند
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #عمان_تايلاند#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/AmGHV29VCO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024