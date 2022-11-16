انطلاق أول نسخة بالشرق الأوسط لفعاليات “بلاك هات”

الرياض ـ البلاد

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، انطلقت أمس (الثلاثاء)، فعالية “بلاك هات” التي تُعد التقنية الأكبر على مستوى العالم، في نسختها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل ضخم أُقيم في العاصمة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، بحضور عدد من أصحاب الأمراء وكبار المسؤولين.

ورحّب آل الشيخ بالمشاركين في الفعالية الذين قدموا من مُختلف دول العالم؛ مُعربًا عن سعادته لتنظيم واستضافة هذا الحدث التقني الأبرز في مجال الأمن السيبراني عالميًا من لاس فيغاس إلى الرياض، مما يؤكد ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة، ويُعزز من مكانتها الريادية والعالمية في المجالات الرقمية والتقنية، مُشيرًا إلى أن كل ما تحقق ويتم تحقيقه يأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-. وأوضح آل الشيخ أن استضافة الرياض لفعالية “بلاك هات”؛ تأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُشارك مئات من الشباب السعودي على مستوى من الكفاءة والخبرة يتنافسون مع نظرائهم من 35 دولة في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم، في ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة بالاستثمار في شباب الوطن، إضافة إلى ما تُشكله الفعالية من استثمار اقتصادي وترفيهي ضمن جهود تنويع وجذب الفعاليات.

من جهته، أكد رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أن الريادة التقنية التي تحققت للمملكة في المنطقة، جاءت لكونها “وطن طموح وشغوف بالمعرفة عماده على الشباب، ولدى قيادته العصرية رؤية واضحة يقودها سمو ولي العهد”، مشددا على أن استضافة بلاك هات في الرياض سُتظهر أن المملكة ليست مجرد مكان لإطلاق الأحداث الكبيرة، بل مكانًا يجعل الأحداث العالمية تزدهر ويمكنها الحفاظ عليها وتوسيع نطاقها بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر.

وخلال حفل الإطلاق دُشّنت منصة “FlagYard” وهي منصة إلكترونية تضم عددًا من تحديات الأمن السيبراني على غرار تحديات “التقط العلم” سعيًا منها لتدريب المهتمين في المجال وتطوير مهاراتهم في فضاء تعليمي تنافسي متاح في كل وقت حيث تهدف المنصة إلى خلق بيئة تعليمية لصقل مهارات الملتحقين في إطار تعليمي مرح يرتكز على الألعاب والتحديات، وتستهدف المنصة كل الشغوفين والمهتمين في الأمن السيبراني سواءً المبتدئين أو المحترفين، وتتميز منصة FlagYard ببيئة تنافسية واستقطاب المواهب حيث تستضيف المنصة تحديات عالمية من جميع أنحاء العالم ليحظى الملتحقين بفرصة التعلم والمنافسة معًا، وتأتي المنصة برعاية استراتيجية من NEOM. وقد انطلقت فعالية “بلاك هات” بحضور العديد من رؤساء قطاع أمن المعلومات لأهم الشركات والجهات في العالم.

وحصدت منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية استراتيجية من NEOM إقبالًا واسعًا حيث انطلقت مسابقة “التقط العلم” بمشاركة أكثر من 1,000 متسابق يشكلون 250 فريق تنافسوا على جوائز المسابقة البالغة 700,000ريال، كما انطلقت مسابقة “كأس منصة مكافآت الثغرات” بمشاركة العديد من المتسابقين الذين تنافسوا لتقصي واكتشاف الثغرات الرقمية في عدد من الشركات الحقيقية، وضمت منطقة الفعاليات القرية السيبرانية التي قدمت 6 تحديات مختلفة وهي تحدي اختراق السيارة الذي سلط الضوء على نقاط الضعف الموجودة في المركبات، وتحدي الهروب من الغرفة الذي يعتمد على حل سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمني محدود من خلال تحفيز المتسابقين على استخدام معرفتهم في الأمن السيبراني للهروب من الغرفة، إلى جانب تحدي المدينة الذكية وهو التحدي الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية وقدرة المتسابقين على استغلال الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية، وتحدي فك الأقفال، وتحدي اختراق الدرونز، واختراق الرقائق الإلكترونية.