الرياضة القميزي يقترب من الرائد

الرياض- فيصل الرقيبة

أكدت مصادر لـ” البلاد” أن اللاعب صالح القميزي ضمن خيارات نادي الرائد للتعاقد معه. وأشارت المصادر إلى أن النادي القصيمي بدأ بالفعل مفاوضاته مع اللاعب للانضمام إلى الفريق الريداوي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقد شارك القميزي رفقه النادي الفيصلي في 22 مباراة بدوري المحترفين. صنع من خلالها هدفين. وقام بـ 16 عرضية ناجحة. الجدير بالذكر أن نادي الرائد قد تعاقد مع 5 لاعبين أجانب، هم المهاجم تفاريس والروماني سيلفيو لونج، والبرازيلي بابلو سانتوس، والكرواتي داميان دوكوفيتش، والروماني المحترف السابق في النادي الأهلي الكسندر ميتريتا.