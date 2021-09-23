الرياضة السعودية تواصل إنجازاتها

جدة – هلال سلمان

تحظى الرياضة في بلادنا- ولله الحمد- بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله، التي لم تبخل على أبنائها الرياضيين بالاهتمام ولا على أندية الوطن، ما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب والرياضات، وجعل الإشادات تتوالى من مختلف الهيئات والكيانات الرياضية الدولية.

قبل أيام، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم بإطلاق الاستراتيجية الجديدة لتحول كرة القدم السعودية، مؤكدا تواجد الاتحاد السعودي كأنموذج فاعل وناجح آسيوياً، يجسد متانة مخرجات العمل الجماعي لكافة عناصر كرة القدم في المملكة والمتمثلة في اتحاد الكرة والأندية وجميع المرتبطين باللعبة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأوضح معالي الشيخ سلمان، أن خطوة الاتحاد السعودي لكرة القدم تفتح آفاقاً حقيقية لتمتين مستقبل كرة القدم في المملكة، واستقرار مراحل تطويره بشكل واضح وبأهداف محددة ورؤى إيجابية تمت من خلال دراسة واقع ومسايرة تجارب دولية ناجحة، معبرا عن فخر المنظومة الآسيوية الكروية بالنماذج الناجحة والفاعلة مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومؤكداً دعم الاتحاد الكامل لكل خطوات التطوير والنماء في جميع أنحاء القارة.

إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية تتمثل بـ 4 عناصر: هي كرة القدم والشغف والخطة والمستقبل، وتهدف لنقل الكرة السعودية إلى مستويات أعلى من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية أسهمت في تطوير اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الاستراتيجية إلى صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخباً بحلول عام 2034، وإلى تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتباً إقليمياً للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزاً، بهدف الإسهام في تطوير أكثر من 4000 لاعب.

وترتكز الاستراتيجية على 7 ركائز رئيسة، تتمثل في مسار تطوير المواهب، المسابقات، التكنولوجيا، القوى العاملة، الحوكمة، التأثير العالمي وكرة القدم النسائية.

الأخضر يشق طريقه نحو المونديال

نجح منتخبنا الوطني في تسجيل بداية مثالية لمشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع نظيره الأسترالي المتفوق بفارق هدف وحيد، وذلك بعد تحقيق (الصقور الخضر) انتصارين متتاليين على كل من فيتنام وعمان.

ويهدف الأخضر إلى المشاركة في المونديال للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، كما يهدف إلى تعزيز مركزه ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث إن تحقيقه لانتصارين سينقله إلى الأمام عدة مراتب دون شك.

وبموازاة نتائج الأخضر في التصفيات الآسيوية، يخوض فريقا الهلال والنصر دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بطموح الوصول إلى النهائي لملاقاة المتأهل من شرق القارة، حيث ستقام المباراة النهائية في الرياض.

ويملك الهلال والنصر فرصة تاريخية حيث تستضيف المملكة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا والمباراة الختامية لهذه النسخة من البطولة، بعد أن نالت ثقة الاتحاد الآسيوي الذي أكد إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة، على أن يقام دور الثمانية والدور نصف النهائي خلال الفترة ما بين 16 و19 أكتوبر، والمباراة النهائية يوم 23 نوفمبر بالرياض.

حامدي والقرشي يشرفان الوطن

حققت الرياضة السعودية ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو في أغسطس الماضي، وميدالية برونزية في دورة الألعاب البارالمبية.

وجاء الإنجاز في الأولمبياد عبر البطل طارق حامدي في رياضة الكاراتيه، حيث حظى اللاعب بشرف كبير باستقبال ولي العهد له وتكريمه، فضلا عن الاستقبال الرائع من قبل الجماهير السعودية له بعد عودته من اليابان، مؤكدة أنه كان يستحق الذهبية لولا قرار الحكام غير المنصف.

وفي الألعاب البارالمبية، تحقق الإنجاز عن طريق عبدالرحمن القرشي الذي نال المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة, لتكون الميدالية السعودية الخامسة في دورات الألعاب البارالمبية.

حلبة جدة تستضيف سباق الفورمولا 1

ينتظر عشاق رياضة السيارات بفارغ الصبر انطلاق سباق جدة للفورمولا 1 في شهر ديسمبر المقبل، حيث تستعد عروس البحر الأحمر لاستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم بحلبة جديدة ستخطف الأنظار على واجهة جدة البحرية.

وكانت وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرنامج جودة الحياة، قد أعلنت استضافة المملكة رسميا لإحدى جولات فورمولا 1 لموسم 2021 في مدينة جدة، وذلك ضمن إطار شراكة تمتد 15 سنة بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا 1.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ستكون محطّمة للأرقام القياسية على شتى الصُعد، إذ يُنتظر أن تكون حلبة كورنيش جدة أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، بالإضافة إلى بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو في سبيل جمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية، على أن يدخل هذا المجسّم كتاب غينيس للأرقام القياسية لصالح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ما إن يتم الانتهاء من تجميعه.

الجماهير تعود لتزين المدرجات

تزينت مدرجات الملاعب السعودية بعودة الجماهير التي تعتبر ملح كرة القدم والوقود الأول للاعبين، حيث قررت وزارة الرياضة في أغسطس الماضي رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للموسم الحالي بنسبة لا تزيد على 60% بدلا من 40%، بعد أن أجرت العديد من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب.

واستعادت المدرجات روحها وعادت الجماهير لتصدح في الملاعب ما أضفى إثارة وحماسا منقطع النظير للمنافسات المحلية، فضلا عن المباريات الدولية التي يخوضها منتخبنا الوطني.

رالي داكار يتواصل

وفي سياق متصل، تواصل المملكة استضافة رالي دكار للسنة الثالثة على التوالي بعد النجاح الكبير للموسمين الأول والثاني.

السباق الثالث من رالي دكار في السعودية سينطلق يوم 2 يناير 2022 ويستمر إلى 14 فبراير، وسيبدأ الرالي نسخته الـ 44 من حائل وسينتهي في جدة، بعد يوم راحة في الرياض. ومع توجّه المسار نحو الجنوب الشرقي، ارتأى المنظمون صبغة رملية أكثر للتحدّي في الربع الخالي، لوجود الكثبان الغزيرة.



نسخة استثنائية لمهرجان ولي العهد للهجن

حققت منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف نجاحا كبيرا، حيث شهدت النسخة الحالية من المهرجان، تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان، حيث شاركت 14,843مطية في منافسات المهرجان، بينها 7870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6973 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

الراجحي بطلا لراليات الباها T1

في إنجاز عالمي جديد للرياضة السعودية، توج السائق السعودي يزيد الراجحي، بلقب باها إيطاليا، وهو يمثل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم لـ الراليات الصحراوية” الكروس كانتري باها” لموسم 2021.

وقد حقق الراجحي المركز الأول في الترتيب العام للسائقين بزمن إجمالي قدره 5.02.47.3 ساعة بعد اجتيازه مسافة 359.42 كلم على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

لينجح الراجحي في استعادة صدارة الترتيب العام للسائقين لكأس العالم للراليات بعد جولة مثيرة مع ملاحه الإيرلندي مايكل أور.وعلق الراجحي على التتويج بـ باها إيطاليا قائلًا: “الحمد الله أنهينا الجولة ما قبل الأخيرة من الراليات الصحراوية القصيرة، كانت جولة صعبة على صعيد خبايا المسار ولم نعرف ما الذي تخفيه لنا، ولله الحمد تفوقنا فيها.