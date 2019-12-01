11 ألف دولار عقوبة سحق سلحفاة

إكوادور ـ وكالات

أعلنت حماية البيئة في جزر جالاباجوس الفرنسية تغريم سائق حافلة للسياح بدفع 11 ألف دولار أمريكي لسحقه سلحفاة نادرة. وتسبب الحادث، الذي وقع في 21 نوفمبر المنصلام ، في “تحطيم جزئي لقوقعة أنثى سلحفاة من نوع تشيلونويدس نايجرا “السلاحف العملاقة”.

وقال المتنزه الوطني في جالاباجوس: “إن السلحفاة من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض”.

وتقع جزر جالاباجوس على مسافة ألف كيلومتر قبالة ساحل الإكوادور، وساعدت عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في تطوير نظرية التطور. وتشكل جزر جالاباغوس والمياه المحيطة بها مقاطعة غالاباغوس في الإكوادور ومتنزه غالاباغوس الوطني ومحمية غالاباغوس البحرية. تعتبر اللغة الإسبانية اللغة الرسمية في الجزر. يبلغ عدد سكانها أكثر من 25000 نسمة.