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11 ألف دولار عقوبة سحق سلحفاة

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1441 هـ       1 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

إكوادور ـ وكالات

أعلنت حماية البيئة في جزر جالاباجوس الفرنسية تغريم سائق حافلة للسياح بدفع 11 ألف دولار أمريكي لسحقه سلحفاة نادرة. وتسبب الحادث، الذي وقع في 21 نوفمبر المنصلام ، في “تحطيم جزئي لقوقعة أنثى سلحفاة من نوع تشيلونويدس نايجرا “السلاحف العملاقة”.

وقال المتنزه الوطني في جالاباجوس: “إن السلحفاة من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض”.

وتقع جزر جالاباجوس على مسافة ألف كيلومتر قبالة ساحل الإكوادور، وساعدت عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في تطوير نظرية التطور. وتشكل جزر جالاباغوس والمياه المحيطة بها مقاطعة غالاباغوس في الإكوادور ومتنزه غالاباغوس الوطني ومحمية غالاباغوس البحرية. تعتبر اللغة الإسبانية اللغة الرسمية في الجزر. يبلغ عدد سكانها أكثر من 25000 نسمة.

صحيفة البلاد

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