تركيا تبدأ ترحيل إرهابيي داعش إلى بلدانهم

أنقرة : وكالات

رحّلت تركيا عنصرا أميركيا من تنظيم «داعش» على أن يتم إبعاد سبعة آخرين من «أصل ألماني» و11 فرنسياً في الأيام المقبلة، كما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم (الاثنين).

وقال المتحدث إسماعيل كاتاكلي، وفقا لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، إن «مقاتلا إرهابيا أميركيا رحل من تركيا بعد إتمام اللإجراءات»، مضيفا «تم أيضا إنجاز برنامج ترحيل سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيبعدون في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأوضح كاتاكلي إن « التدابير المتعلقة بـ11 مقاتلا أجنبيا من أصل فرنسي جارية».

وحذر وزير الداخلية، سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم، ولم يعرف بعد عدد «الدواعش» الذين سيتم ترحيلهم.

وتواجه تركيا اتهامات بأنها تسترت على مكان البغدادي، الذي كان يحتمي في محافظة إدلب بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد مجدداً، الخميس، الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين، ما لم يتلق الدعم اللازم.

كما صرح أردوغان، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، أن بلاده ستفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن تركيا لا يمكنها تحمل ذلك العبء بمفردها.