الأردن تحظر لعبة “بوبجي”

البلاد : متابعات

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية منع لعبة ببجي في المملكة الأردنية بعد الشكاوى المتعلقة بسلبياتها على المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور أن كافة التقارير وأبرزها تقرير “منظمة الصحة العالمية” أكدت أن للعبة ببجي نتائج سلبية كبيرة من أبرزها الادمان والعصبية والاستفزاز والعزلة الاجتماعية وتفكك الأسر.

وبين الجبور أن الهيئة قد أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر ببجي في الأردن رسمياً فيما طالب العديد من المشتركي في اللعبة التراجع عن القرار وإعادة التصريح باللعبة وإزالة الحظر الالكتروني عنها.

ويأتي قرار الهيئة لمنع ببجي ضمن قانون حماية المجتمع من آثار التطبيقات الذكية وما ينتج عنها من العاب وبرامج تؤدي إلى عمل خلل في المجتمع من حيث السلوكيات وغيرها من التصرفات التي تدفع إلى سوء التصرف أو التعامل مع أي تطبيق .

وتجمع لعبة ببجي الملايين من اللاعبين حول العالم في قتال شرس وبأسلحة متعددة وبتواصل مفتوح بين أعضاء اللعبة، كما تتيح ببجي العديد من التحديثات التي تصنف اللاعبين على حسب مراحل تقدمهم في اللعبة.