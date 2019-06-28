عمرو وردة يعود لمنتخب مصر

القاهرة : متابعات

تراجع الاتحاد المصري، الجمعة، عن قرار استبعاد عمرو وردة من تشكيلة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم على أرضه.

وأعلن الاتحاد خفض عقوبة استبعاد وردة من المنتخب الوطني لأسباب انضباطية، واقتصارها على الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تضامن واسع معه من قبل اللاعبين.

وأورد الاتحاد، في بيان، أن القرار جاء عقب اجتماع عقده، الخميس، وزير الرياضة أشرف صبحي مع اللاعبين في مقر إقامتهم، بحضور رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة الذي أثنى “على روح التكاتف بين اللاعبين، ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة، ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم بهذا الشأن”.

وأضاف البيان أن الأخير “قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط”، أي مباراة الجولة الثالثة ضد أوغندا التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، الأحد المقبل.

وكان الاتحاد أعلن، الأربعاء، استبعاد الجناح البالغ من العمر 25 عاما بسبب “أسباب انضباطية”، وبعدما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في مصر منذ انطلاق البطولة.