القصبي يحفز رواد الأعمال

الرياض – البلاد

وقف وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبيامس في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية على 3 مشاريع رائدة لمنشآت صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشاد القصبي بالفكر الطموح لرواد ورائدات الأعمال في المشاريع التي وقف عليها في مدينة عرعر، وقدرتهم على تطوير أعمالهم لمواكبة التطلعات وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً دعم الوزارة وهيئة منشآت، لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

من جهة اخرى, أقام صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مؤخرا في الرياض ، أول معسكر تدريبي للمنشآت الصناعية واستغرق أسبوعين ، واستهدف تمكين رواد ورائدات الأعمال من الحصول على الخبرات والمهارات اللازمة لإنجاح مشاريعهم في مرحلة التأسيس.

اشتمل المعسكر التدريبي على برنامج تأهيلي مكثف بشأن دراسات جدوى المنشآت الصناعية قدمه مستشارو الصندوق الصناعي وبرنامج بادر، إلى جانب محاضرات وبرامج تدريب وورش عمل، وجلسات إرشادية يومية مع المستشارين المتخصصين في الدراسات التسويقية والفنية والمالية وعدد من الجهات الممكنة.

ويأتي المعسكر الأول ضمن مبادرة دعم روّاد الأعمال وهي أحد مسارات برنامج “آفاق” الذي أطلقه الصندوق الصناعي لدعم تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال للنجاح في مشاريعهم الصناعية الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية لأهميّتها في تعزيز ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي، ولدورها المنتظر في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.