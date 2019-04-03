النفط يتجاوز 69 دولارا

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ بداية 2019، وتجاوز خام القياس العالمي برنت 69 دولاراً للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من تقلص المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.

وأغلق خام القياس العالمي برنت الجلسة مرتفعاً 1.43 دولار أو 2.1% إلى 69.01 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 69.19 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

وكانت إمدادات منظمة أوبك من النفط قد هبطت في مارس الماضي لأدنى مستوى في أربع سنوات، مع تجاوز المملكة نصيبها المستهدف في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهد إنتاج فنزويلا مزيدا من التراجع.

ووفقا لمسح لـ”رويترز” ضخت الدول الـ14 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول 30.40 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض 280 ألف برميل يوميا عن فبراير الماضي، ليصل إجمالي إنتاج المنظمة إلى أقل مستوى منذ 2015 ، مشيرا إلى أن المملكة وحلفاءها الخليجيين يمضون قدما في تخفيضات للإنتاج أكبر من تلك المستهدفة في أحدث اتفاق لـ”أوبك” متجاهلين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة الإمدادات.

وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في تحالف(أوبك+) اتفقوا في ديسمبر الماضي على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير. إلى ذلك قالت وزارة النفط العراقية إن متوسط صادرات الخام العراقية بلغ 3.377 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي عطلت تحميلات الخام واستمرار قرار أوبك خفض الإمدادات.