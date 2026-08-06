وفاة الأديب والمؤرخ محمد صالح البليهشي

توفي اليوم (الخميس)، الأديب والمؤرخ محمد صالح البليهشي، والد أمين منطقة المدينة المنورة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالي الأدب والتأريخ، ترك خلالها إرثًا علميًا وثقافيًا وثّق تاريخ المدينة المنورة وتحولاتها عبر العقود.

وُلد البليهشي في قرية المضيق بمحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة عام 1365هـ، ونشأ وتلقى تعليمه في المدينة المنورة، قبل أن يتخرج في معهد المعلمين، ثم يحصل على درجة الليسانس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وعمل في قطاع التعليم مدرسًا ثم مديرًا لعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة، قبل أن يتولى إدارة ثانوية الأنصار بالمدينة المنورة ، وكان عضوًا فاعلًا في نادي المدينة الأدبي، واشتهر بأسلوبه الأدبي الذي اتسم بالعفوية والبساطة والاهتمام بالقيم الإنسانية.

وترك الراحل عددًا من المؤلفات التي تُعد مراجع مهمة في تاريخ المدينة المنورة وأدبها، من أبرزها كتاب “المدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود (1344هـ – 1373هـ) ، إلى جانب مجموعة قصصية بعنوان “حروف من الرماد”، وكتاب “المدينة اليوم” الذي رصد تطور المدينة المنورة في مختلف المجالات، فضلًا عن كتاب “لمحات من حياة الربيع”، وكتاب “مسيرة ثمانية أعوام” الذي وثق إنجازات نادي المدينة الأدبي، وكتاب “المدينة المنورة” ضمن سلسلة “هذه بلادنا”.