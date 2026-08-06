وسط تقدم في المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.. اتفاق مؤقت يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز

البلاد (واشنطن)

تتجه الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان ودعم إقليمي، نحو التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة قد تمهد لاستئناف وقف إطلاق النار وإحياء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وسط مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في الاتصالات السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية. وكشف مصدران إقليميان ومسؤول أمريكي أن الاتفاق المرتقب، الذي يُنتظر أن تعلن عنه واشنطن، يتضمن ترتيبات مؤقتة تمتد 60 يوماً، مع إمكانية تمديدها، وتنظم حركة الملاحة في المضيق بما يمنح إيران دوراً أكبر في إدارة المرور البحري مقارنة بما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب. وستعبر السفن المتجهة إلى الخليج عبر ممر شمالي داخل المياه الإيرانية، فيما تستخدم السفن المغادرة للخليج ممرًا جنوبيًا داخل المياه العُمانية بالتنسيق مع إيران، على ألا تُفرض أي رسوم على السفن خلال فترة الاتفاق. كما ينص التفاهم على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط خلال 30 يوماً، تمهيداً لاعتماده ممراً دائماً للملاحة في الاتجاهين وفق ترتيبات يجري التفاوض عليها. وأشارت المصادر إلى أن اتفاقاً مماثلاً كان قاب قوسين أو أدنى قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن استئناف الهجمات على السفن أدى إلى انهياره وتجدد المواجهات العسكرية، ما كاد يدفع المنطقة إلى حرب واسعة.

وشاركت السعودية وقطر وباكستان إلى جانب سلطنة عُمان في جهود الوساطة، بينما أجرى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سلسلة اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العُماني بدر البوسعيدي لتقريب وجهات النظر. وأكدت المصادر أن القيادة الإيرانية استكملت الموافقات اللازمة على الاتفاق، بعد موافقة مبدئية من وزير الخارجية الإيراني خلال الأيام الماضية. في السياق ذاته، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استمرار فتح الطريق الجنوبي في مضيق هرمز أمام السفن التجارية، مشيرة إلى أن القوات الأميركية ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وشددت على التزامها بضمان حرية الملاحة واستمرار حركة التجارة عبر هذا الممر الحيوي. وفي تطور متصل، أبدت إيران مرونة بشأن مشاركة دول أوروبية في عمليات إزالة الألغام البحرية من المضيق، بعدما كانت ترفض سابقاً أي دور أجنبي في هذه العمليات. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن هذه الخطوة قد تشكل جزءاً من تفاهم أوسع لإعادة حركة الملاحة وخفض التوترات في المنطقة.