نادي سباقات الخيل يوقّع اتفاقية رعاية مع ميدان

البلاد (الرياض)

وقّع نادي سباقات الخيل اتفاقية رعاية وشراكة رقمية مع تطبيق «ميدان»، ليصبح التطبيق راعيًا ذهبيًا وشريكًا رقميًا للنادي، لتقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات الرقمية والتسويقية الداعمة لأنشطة النادي طوال الموسم.

مثّل النادي في مراسم التوقيع صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، فيما مثّل تطبيق «ميدان» فيصل بن محمد الحقباني المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في النادي من خلال توظيف الحلول الرقمية المبتكرة، وتسهيل وصول جمهور سباقات الخيل إلى معلومات السباقات والفعاليات والخدمات، بما يواكب التطور الذي تشهده الفعاليات الرياضية الكبرى في المملكة.

وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات وحلول رقمية داعمة لأنشطة النادي، وتنفيذ مبادرات تسويقية مشتركة لتعزيز الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه، إلى جانب دعم الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بما يسهم في إثراء تجربة زوار مواسم السباقات.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود نادي سباقات الخيل لتعزيز تعاونه مع القطاع الخاص، والاستفادة من الحلول والخبرات المتخصصة بما يدعم أعمال النادي، ويسهم في تطوير خدماته وأنشطته وتحقيق مستهدفاته.