مسيّرة ناسفة تربك الملاحة بمطار لايبزيغ الألماني

اضطربت حركة الملاحة في مطار لايبزيغ الألماني، بعد العثور على مسيّرة مزوّدة بشحنة ناسفة على المدرج قرب طائرة أوكرانية، مع اصطدام طائرة شحن أخرى بجسم مشبوه قبل تحويل مسارها والهبوط بأمان في هانوفر.

وعلّقت الشرطة الملاحة لساعات، مستخدمة روبوتًا لتعطيل المسيّرة التي صُنّفت لاحقًا بأنها عبوة متفجرة بدائية وجهاز حارق، فيما يُعد المطار مركزًا لوجستيًا مهمًا لنقل المعدات العسكرية لألمانيا ودول الناتو ومقرًا لخطوط الشحن الأوكرانية “أنتونوف”.

ووجه السفير الأوكراني في برلين أوليكسي ماكاييف الاتهام إلى روسيا، فيما لم تصدر السلطات الألمانية أو الروسية أي تعليق رسمي.

وتأتي الحادثة ضمن سلسلة وقائع مشابهة شهدتها ألمانيا، بينها حادثة يوليو 2024 حين اشتعل طرد في مطار لايبزيغ قبل تحميله على طائرة “دي إتش إل”، في وقائع تشتبه السلطات بأن بعضها مرتبط بمحاولات تخريب وتجسس منسوبة لروسيا، بينما تنفي موسكو أي صلة بهذه الحوادث.