محمد صلاح: أتطلع لكتابة تاريخ جديد مع طرابزون سبور

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى طرابزون سبور، مؤكدًا أن هدفه يتمثل في قيادة الفريق لتحقيق البطولات، وذلك عقب وصوله إلى مدينة طرابزون، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي التركي.

استقبال تاريخي

وحظي صلاح باستقبال جماهيري ضخم لدى وصوله إلى طرابزون، حيث احتشد نحو 25 ألف مشجع في محيط المطار لاستقباله، رافعين اللافتات ومطلقين الألعاب النارية احتفاءً بوصول قائد منتخب مصر.

وقال صلاح في تصريحات للصحفيين: “من الرائع للغاية أن أرى هذا العدد من الجماهير. لا أجد الكلمات التي تصف شعوري، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا”.

وأضاف: “لا أتذكر أنني شاهدت هذا العدد من الجماهير في مطار من قبل، وهذا يعكس حجم الحب والدعم. أتطلع لما هو قادم، وآمل أن أحقق الإنجازات هنا كما فعلت في كل محطة سابقة، سواء في الدوري التركي أو على المستوى الأوروبي”.

القميص رقم 10

وأعلن طرابزون سبور أن محمد صلاح سيرتدي القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يحمله مع منتخب مصر، بعدما اعتاد ارتداء الرقم 11 خلال مسيرته مع ليفربول.

كما نشر النادي مقطع فيديو للنجم المصري على متن الطائرة الخاصة التي أقلته إلى تركيا، ظهر فيه مرتديًا قميص الفريق، ووجه رسالة إلى الجماهير قال فيها: “طرابزون.. هل أنتم مستعدون؟ أستطيع سماعكم.”، قبل أن يردد باللغة التركية أحد أشهر شعارات جماهير النادي.

الإعلان الرسمي يقترب

وكان طرابزون سبور قد أعلن، الثلاثاء، بدء المفاوضات الرسمية مع محمد صلاح، فيما تشير التوقعات إلى توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بحضور جماهيري على ملعب النادي.

مسيرة استثنائية

ويصل صلاح إلى طرابزون سبور بعد نهاية رحلة استمرت تسعة مواسم مع ليفربول، خاض خلالها 442 مباراة، سجل 257 هدفًا، وقدم 123 تمريرة حاسمة، وأسهم في التتويج بعدد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا.

كما حقق النجم المصري موسمًا تاريخيًا في 2024-2025، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول لاعب يجمع الجوائز الثلاث في موسم واحد.

ويبدأ محمد صلاح فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بقميص طرابزون سبور، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، ويستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، وسط آمال كبيرة بأن يقود النجم المصري الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.