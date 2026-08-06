كريم بنزيما يشيد بالأجواء “المذهلة” لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس

(متابعة) محمد الجليحي

شهدت علاقة كريم بنزيما مع ألعاب كرة القدم تطوراً كبيراً بالتوازي مع مسيرته الحافلة بالنجاح في الملاعب، بدءاً من قضائه ساعات طويلة في لعب إي أيه إف سي، التي كانت تُعرف سابقاً باسم”فيفا”، ووصولاً إلى ظهور صورته على غلاف اللعبة.

ودخلت هذه العلاقة مرحلة جديدة بعد حضور بنزيما منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس، حيث زار مهاجم نادي الهلال السعودي والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 باريس إكسبو بورت دوفرساي خلال أول مشاركة له بفعالية للرياضات الإلكترونية، والتي حظيت بإعجابه منذ اللحظة الأولى بفضل نطاقها الواسع وتنظيمها رفيع المستوى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بنزيما: “لقد أذهلني حجم هذه البطولة. فهذه المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الحدث ولم أكن أتوقع أن يكون بهذه الروعة”. وأعرب بنزيما عن إعجابه البالغ بأجواء البطولة وما شهده داخل كواليسها بالقول: “لعل أكثر ما أثار انتباهي هو مستوى الحماس والأجواء والجماهير. كما أن اللاعبين يتمتعون بتركيز كبير أثناء اللعب، حيث تم تخصيص مناطق لوسائل الإعلام والراحة والتركيز والتدريب، مما يعكس مستوى تنظيمياً احترافياً يبعث على الإعجاب”.

ولم تقتصر زيارة بنزيما على متابعة المنافسات. ففي يوم 26 يوليو، وقبيل المباراة النهائية لبطولة إي أيه إف سي العالمية للمحترفين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، خاض مواجهة استعراضية خاصة في لعبة إي أيه إف سي 26 إلى جانب بطل العالم السابق وصانع المحتوى المتخصص باللعبة بروس غرانيك، حيث شكّل الثنائي فريق بنزيما في مواجهة فريق Amine، المكوّن من صانع المحتوى الفرنسي Amine وزميله صانع محتوى الألعاب Brak. ونجح فريق بنزيما في تحقيق فوزٍ كبير بنتيجة 4-0، في عرض جمع بين نخبة نجوم كرة القدم والألعاب التنافسية وصنّاع المحتوى على مسرح البطولة.

وأعادت هذه التجربة إلى بنزيما ذكريات الأعوام التي أمضاها في لعب إيه إيإف سي بعيداً عن ملاعب كرة القدم ، ففي بدايات مسيرته الاحترافية، حقق النجم شهرة واسعة بفضل مهاراته المتميزة في اللعبة، وكان يخصص جانباً كبيراً من أوقات فراغه لممارستها.

وأضاف بنزيما: “كنت لاعباً جيداً جداً، ولم يكن ذلك مجرد إشاعة. فقد أمضيت ساعات طويلة في اللعب مع شقيقي وأصدقائي، وكان لدي شغف كبير بهذه اللعبة”.

وبطبيعة الحال، شكّل ريال مدريد الخيار الأول للنجم بنزيما في اللعبة خلال الأعوام الـ 14 التي قضاها في صفوف النادي الإسباني. كما كان يختار أحياناً نادي إنتر ميلان خلال أعوامه الأولى من ممارسته لهذه اللعبة.

وقال بنزيما: “كنت أختار ريال مدريد بالطبع كما لعبت بفريق إنتر ميلان في بعض الأحيان وكان ذلك قبل أعوام طويلة، لكن ريال مدريد كان خياري الأساسي صحيح أن تقييمات اللاعبين تعكس ادائهم داخل الملعب، لكنها لم تكن العامل الأهم بالنسبة لي ، كنت أختار ريال مدريد لأنه النادي الذي ألعب لصالحه، ثم أحاول في اللعبة تقديم أداء مماثل لأسلوب لعبي على أرض الملعب”.

ويعكس هذا النهج نظرة بنزيما إلى كرة القدم خارج إطار الألعاب الإلكترونية، حيث يرى أن الأصالة في الأداء أهم من الإحصائيات، حيث أكّد أنه كان يحرص دائماً على أن يعكس أداؤه داخل اللعبة أسلوبه الحقيقي في الملاعب.

وأشار بنزيما أيضاً إلى أن الألعاب الإلكترونية ظلت جزءاً من ثقافته داخل غرف تبديل الملابس طوال مسيرته الكروية، وإن كان اللاعبون اليوم يمضون وقتاً أقل في ممارستها مقارنة بالسابق، مضيفاً أن كثيراً منهم لا يزالون يواظبون على اللعب عبر الإنترنت.

ويتجاوز ظهور بنزيما في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خوض المباراة الاستعراضية، حيث أكد عزمه حضور المباراة النهائية لبطولة إي أيه إفسي العالمية للمحترفين، بالقول: “سأشاهدها بكل سرور”.

وتُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس، حيث تجمع تحت مظلتها أكثر من 2,000 لاعب وما يزيد على 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة عبر 24 لعبة، على مجموع جوائز مالية بقيمة قياسية غير مسبوقة تبلغ 75 مليون دولار أمريكي.

وتدخل البطولة حالياً أسبوعها الخامس من برنامج فعالياتها الذي يمتد سبعة أسابيع، وتُوِّج فيها 14 بطلاً حتى الآن. وشهد الأسبوع الأول تتويج نادي 100 Thieves بلقب بطولة فالورانت، ونادي UNLIMIT بلقب بطولة أبيكس ليجندز، واللاعب DarkAngel من لاعب فريق NAVI بلقب فاتل فيوري: سيتيأوف ذا وولفز. وفي الأسبوع الثاني، أحرز نادي Dplus KIA الكوري لقب ليغأوف ليجيندز، وفريق PVISION لقب دوتا 2، وفريق Team Vitality لقببطولة MLBB Women’s International 2026، ونادي LYON لقب فريفاير. كما توّج نادي Team Vision بلقب تيم فايت تاكتيكس، وأحرز ناديVirtus.pro لقب ببجي: باتل جراوندز، بينما فاز رازفان بويو”RvPLegend” بلقب بطولة إي أيه إف سي العالمية للمحترفين. وفي أحدث المنافسات، تُوجTeam Spirit بلقب بطولة MLBB Mid Season Cup 2026؛ وأحرزالنجم التشيلي جايمي بوستوس “Craime” والبالغ من العمر 15 عاماً لقب بطولة ستريت فايتر 6 لفريق Team Falcons السعودي؛ وفي المقابل، حصدفريق ZETA DIVISION لقب بطولة Overwatch Champions Series2026 Midseason Championship، فيما حاز فريق G2 Esports لقب بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة بطولات وورزون ريسيرجنس