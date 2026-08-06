ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.. ميناء الملك فهد يستقبل شحنة نوعية لتوربينات الرياح

البلاد ( ينبع )

في خطوة تعكس الدور الذي تنهض به موانئ المملكة ومناطقها اللوجستية في دعم مشروعات قطاع الطاقة المتجددة، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المعنية، استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع السفينة باسيفيك تايتان (Pacific Titan)، التي كانت تنقل شحنة نوعية، تضم (9) توربينات رياح بكامل أجزائها وملحقاتها، التي تشمل (27) شفرة، بالإضافة إلى عدد من ملحقات التوربينات الإضافية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مخصصة لمشروعي ستارة وشقراء لطاقة الرياح التابعة لمنظومة الطاقة، وذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، بحيث تشكل ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

وتعد هذه المشاريع جزءًا من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة من خلال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)؛ الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات توليد الكهرباء وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة، واتفاقيات خدمات تخزين الطاقة مع التحالفات المطوِّرة.

وتأتي هذه الشحنة ومثيلاتها من شحنات مشاريع طاقة الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتعد من أكبر الشحنات التي تم استقبالها، والتعامل معها من خلال المنظومة التشغيلية واللوجستية المتكاملة في الميناء، مع مراعاة طبيعة وأبعاد هذا النوع من الحمولات المتخصصة، بما يعكس جاهزية الميناء وكفاءة قدراته التشغيلية.

ويعكس استقبال مثل هذه الشحنات تطورًا للقدرات التشغيلية واللوجستية لميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وجاهزيته لاستقبال السفن المتخصصة والتعامل مع الشحنات ذات الأبعاد والأوزان الخاصة، كما أنه يُمثّل جهود الهيئة العامة للموانئ”موانئ” في تطوير منظومة الموانئ السعودية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، وتعزيز دورها في دعم سلاسل إمداد المشروعات الصناعية عمومًا، ومشروعات الطاقة على وجه الخصوص، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية السعودية 2030.