رفع الشكر للقيادة.. وزير المالية: نظام «المنافسات» خطوة مهمة لتطوير المشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن النظام يسهم في تمكين الجهات الحكومية من إنجاز مشروعاتها بفاعلية، من خلال دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتوسيع نطاق المنافسة المحدودة، إضافة إلى منح رؤساء الجهات الحكومية صلاحيات أوسع؛ لتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.

وأشار الجدعان إلى أن النظام يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص، عبر ضمان معالجة مستحقاته المالية في مواعيدها قبل إبرام التزامات تعاقدية جديدة، بما يعزز الثقة في التعاقدات الحكومية. كما يدعم البحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة، من خلال أطر تنظيمية تسهم في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.