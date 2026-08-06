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ثمن الموافقة على مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود.. السيف: القيادة حريصة على تطوير البيئة الاستثمارية

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1448 هـ       6 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

رفع وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عن طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية.
وأكد أن الموافقة تعكس حرص القيادة الرشيدة- أيدها الله- على تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويعزز جذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع المالي، معدًا أن هذه المبادرة تجسد استمرار المملكة في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، تعزز قدرتها على جذب الشركات العالمية، وتمكينها من التوسع إقليميًا انطلاقًا من المملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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