تعكس جهود السعودية في تنويع اقتصادها نحو البنية التحتية والسياحة.. تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات يستكمل الاستحواذ على «إلكترونيك آرتس»

البلاد (الرياض)

كشفت شركة “إلكترونيك آرتس” المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو، عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويضم شركتي “Silver Lake” و”أفينيتي بارتنرز” وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة.

وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات للسهم الواحد، مع إيقاف تداول السهم وشطب الشركة من سوق ناسداك وتحويلها إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف.وتبلغ قيمة الصفقة نحو 55 مليار دولار، وكانت قد حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية، بعد اجتياز مراجعات المنافسة والدعم الحكومي.

كما يمتلك الصندوق استثمارات ضخمة في شركات ألعاب عالمية مثل “نينتندو” و”تيك-تو” و”أكتيفيجن بليزارد” و”كابكوم” و”كوي تيكمو” عبر ذراعه الاستثمارية “سافي جيمز”. تأسست “EA” في الثمانينيات وطرحت أسهمها في بورصة ناسداك عام 1990، لتصل قيمتها السوقية بحلول 1996 إلى 1.61 مليار دولار، قبل أن تتحول اليوم إلى أحد أعمدة صناعة الألعاب العالمية. ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027 في حال الحصول على الموافقات اللازمة. وهذه الصفقة خطوة كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة في جهوده الرامية إلى أن يصبح مركزًا عالميًا للألعاب والرياضة، إذ يراهن على القيمة الدائمة للألعاب الشهيرة في وقت تتعافى فيه الصناعة من ركود طويل الأمد. كما أنها تعكس جهود السعودية في تنويع اقتصادها نحو البنية التحتية والسياحة والرياضة والألعاب وغيرها من القطاعات، بعيدًا عن النفط.