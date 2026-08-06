تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والممارسة العملية.. «علم» تستقبل 1200 طلب للانضمام إلى «زمالتها البحثية»

البلاد (الرياض)

استقبلت شركة”عِلم” أكثر من 1200 طلب من باحثين وباحثات من مختلف مناطق المملكة، للانضمام إلى برنامج “زمالة عِلم البحثية”، الذي يهدف إلى إتاحة تجربتها المؤسسية أمام المجتمع البحثي، وتعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والممارسة العملية.

وجاء اختيار المشاركين بعد استكمال مراحل الفرز والمقابلات، التي أسفرت عن اختيار نخبة من الباحثين والباحثات من جامعات وخلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي التطبيقي، والاستفادة من التجارب المؤسسية بوصفها منطلقًا لإنتاج المعرفة وتطوير الممارسات التنظيمية والإدارية.

ويتيح البرنامج للمشاركين دراسة عدد من الموضوعات المستمدة من تجربة”عِلم”، من بينها الثقافة المؤسسية، وتجربة الموظف، والذكاء الاصطناعي، والعمل عن بُعد، والتدريب والتطوير، إلى جانب نماذج لممارسات تنظيمية مبتكرة، تشمل شريك الأعمال ولجنة الموارد البشرية.

ويوفر البرنامج بيئة بحثية متكاملة للباحثين في تخصصات الموارد البشرية، وعلم النفس التنظيمي، والإدارة العامة، والماجستير التنفيذي في الإدارة، من خلال مكتبة معرفية تضم أكثر من 90 مصدرًا وقاعدة بيانات ومرجعًا بحثيًا، إضافة إلى جلسات إشراف ومتابعة يقدمها مختصون وخبراء، وصولًا إلى إنتاج أبحاث قابلة للنشر والاستفادة منها أكاديميًا ومهنيًا.

ويستند البرنامج إلى تجربة مؤسسية طورتها”عِلم” على مدى سنوات في مجالات الممارسات التنظيمية وبيئة العمل، وحظيت بعدد من الجوائز والتقديرات الوطنية والدولية، إلى جانب تصنيفها ضمن أعلى 10% من الشركات عالميًا في بيئة العمل، وفق دراسة مقارنة شملت 791 منظمة.

يذكر أن برنامج”زمالة عِلم البحثية” دُشّن خلال حفل أُقيم في 30 يوليو الماضي، إيذانًا بانطلاق دورته الأولى وبدء الرحلة البحثية للمشاركين، التي تمتد عدة أشهر، وتشمل الإرشاد العلمي والمتابعة البحثية.