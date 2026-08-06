تحقيق في اقتراب مروحية ترامب من طائرة ركاب

تجري السلطات الأمريكية، تحقيقًا في واقعة اقتراب مروحية “مارين وان” التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرة ركاب فوق واشنطن، بعد حدوث تواصل غير واضح مع مراقبي الحركة الجوية.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل، أنه يحقق في فقدان مسافة الفصل الآمن بين المروحية والطائرة التجارية التي كانت تغادر مطار واشنطن في 4 أغسطس، فيما شدد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي على أن الرئيس “لم يكن عرضة للخطر بتاتًا”.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن مراقب الحركة الجوية كان على اتصال بالطرفين أثناء فقدان المسافة الفاصلة، مؤكدة استمرار مراجعة الحادثة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وبحسب وول ستريت جورنال، تشترط إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات مسافة فصل لا تقل عن 1.5 ميل أفقيًا و500 قدم عموديًا.