النفط يتراجع والذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

سجلت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، تراجعًا إذ يقيم المستثمرون ما إذا كان التقدم المحرز في المحادثات بين إيران وعمان سيمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر وإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.5%، إلى 79.08 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتًا، أو 0.7%، إلى 74.69 دولار للبرميل، وسجل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية أمس الأربعاء، في حين تراجع الخام الأمريكي قليلًا.

وقال مصدر إيراني كبير ومسؤولان من المنطقة لرويترز أمس الأربعاء: إن اتفاقًا مقترحًا بين إيران وعمان، للمساعدة في إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، سيمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يكون أحد أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

ولم يصدر تعليق بعد من الولايات المتحدة على الاقتراح، وفي حين يقول الرئيس دونالد ترامب إن اتفاقًا لإعادة فتح المضيق أصبح وشيكًا، يصر المسؤولون الأمريكيون على أنهم لن يوافقوا أبدًا على أن تسيطر إيران على حركة الملاحة في أهم طريق تجاري في العالم لإمدادات الطاقة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت مع تراجع معدل تشغيل المصافي بشكل طفيف وزيادة الواردات قليلاً، مبينة أن مخزونات الخام زادت 2.5 مليون برميل إلى 407 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.5 مليون برميل.

في السياق ذاته، ارتفع سعر الذهب اليوم (الخميس)، للجلسة الرابعة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تزايد الآمال حيال إعادة ‌فتح مضيق هرمز.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4285.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 18 يونيو، وفي الجلسة الماضية، سجل الذهب أكبر مكاسب يومية له منذ فبراير، وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتصل إلى 4345.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 62.34 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.8% إلى 1750.15 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1% إلى 1377 دولارًا.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وتعرض مؤشر الدولار لضغوط. ويؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار السلع المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مصدر إيراني كبير ومسؤولان من المنطقة لرويترز: إن اتفاقًا مقترحًا بين إيران وعُمان للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أشهر بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يكون أحد أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

وأدى التفاؤل المتزايد بشأن انتهاء الصراع مع إيران إلى تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول إلى 55% من 67% قبل يومين، ويترقب المستثمرون أيضًا تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز ويصدر غدًا الجمعة.