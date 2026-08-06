القيادة تهنئ الحاكم العام لجامايكا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السير باتريك ألين الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.