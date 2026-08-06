الاتفاق يضم الكوسوفي سيلينا 3 مواسم

هاني البشر (الرياض)

تعاقد نادي الاتفاق مع الكوسوفي بيرسانت سيلينا لمدة 3 أعوام في صفقة انتقال حر لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

مثل النادي في مراسم التوقيع حمد المطوع الرئيس التنفيذي.

وأبدى بيرسانت سيلينا سعادته بالتوقيع لنادي الاتفاق وقال:” سعيد جدًا بانضمامي إلى نادي الاتفاق، وأشكر الإدارة على ثقتها بي. أعلم حجم هذا النادي وطموح جماهيره، وأعد ببذل كل ما لدي داخل الملعب لتحقيق أهداف الفريق وإسعاد الجماهير. أتطلع لبدء هذه الرحلة وكتابة فصل جديد من مسيرتي مع الاتفاق”.

من جانبة رحب الرئيس التنفيذي حمد المطوع بانضمام بيرسانت سيلينا إلى عائلة الاتفاق وقال:” نرحب باللاعب ونثق بأنه سيكون إضافة فنية مميزة للفريق. نتمنى له التوفيق، ونتطلع لأن يساهم مع زملائه في تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبل”.