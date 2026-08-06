استئناف العمل بمحطة الفحص الدوري بحي المروة بجدة

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات استئناف العمل في محطة جدة “المروة” بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية والفنية اللازمة، وذلك لاستقبال المستفيدين وتقديم خدمات الفحص الفني بكفاءة عالية.

وأوضحت الإدارة أن استئناف عمل المحطة يهدف إلى تلبية الاحتياج الخدمي المتزايد في محافظة جدة، وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الفحص الضرورية، ويأتي هذا الإجراء لدعم السلامة المرورية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مثمنةً التعاون الفعال من الجهات ذات العلاقة.

وأعربت الإدارة عن خالص تقديرها للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومركز سلامة المركبات، وكذلك لأمانة محافظة جدة والدفاع المدني. ويأتي هذا التقدير لجهود جميع الجهات ذات العلاقة، التي أسهمت بتعاونها المثمر في استكمال المتطلبات اللازمة وعودة المحطة للعمل وفق الأطر النظامية ومعايير السلامة المعتمدة.