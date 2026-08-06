المحليات

استئناف العمل بمحطة الفحص الدوري بحي المروة بجدة

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1448 هـ       6 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات استئناف العمل في محطة جدة “المروة” بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية والفنية اللازمة، وذلك لاستقبال المستفيدين وتقديم خدمات الفحص الفني بكفاءة عالية.

وأوضحت الإدارة أن استئناف عمل المحطة يهدف إلى تلبية الاحتياج الخدمي المتزايد في محافظة جدة، وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الفحص الضرورية، ويأتي هذا الإجراء لدعم السلامة المرورية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مثمنةً التعاون الفعال من الجهات ذات العلاقة.

وأعربت الإدارة عن خالص تقديرها للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومركز سلامة المركبات، وكذلك لأمانة محافظة جدة والدفاع المدني. ويأتي هذا التقدير لجهود جميع الجهات ذات العلاقة، التي أسهمت بتعاونها المثمر في استكمال المتطلبات اللازمة وعودة المحطة للعمل وفق الأطر النظامية ومعايير السلامة المعتمدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *