اجتماع سعودي سوري لبحث فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء

وعقب الاجتماع وقعت الشركة السورية للكهرباء (SEC) مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات، 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع لإنشاء محطات طاقة شمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميغاواط، إضافة إلى أنظمة تخزين للطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط، وذلك في مبنى الشركة بدمشق، بقيمة تبلغ نحو مليار دولار.
وقال وزير الطاقة السوري، إن ما وقعته الشركة السورية للكهرباء (SEC) مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات خطوة مهمة نحو توسيع مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا.
وأضاف أن تنفيذ محطات للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميغاواط، مدعومة بأنظمة تخزين بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط، يأتي في إطار التوجه نحو تطوير منظومة كهربائية أكثر استقرارًا وكفاءة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح البشير، أن هذه الاتفاقيات تؤكد حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات النوعية والشراكات الفاعلة مع الشركات المتخصصة، بما يدعم مسار تطوير قطاع الطاقة في سوريا.
من جهته، ذكر مستشار وزير الطاقة السعودي فؤاد موسى، أن المشاريع تستهدف في مرحلتها الأولى دمشق وريفها، باعتبارهما يضمان أكبر تجمع سكاني، فيما ستكون المرحلة التالية لتزويد مدينة حلب، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تسهم في جذب المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة السوري.
بدوره، بيّن وكيل وزارة الطاقة السعودية للطاقة المتجددة فيصل محمد الدعيج، أن قيمة الاتفاقيات تقارب مليار دولار، موضحًا أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذها تتراوح بين أربع وخمس سنوات، مع تكثيف الجهود لإنجازها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (سابقًا) وقعت في الـ 16 من شهر فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع شركة محمد أحمد الحرفي السعودية للمقاولات لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 210 ميغا واط مدعوم بطاقة تخزين بطاريات بقدرة 827 ميغا واط/ساعة.