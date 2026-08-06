اجتماع سعودي سوري لبحث فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء

البلاد (دمشق)

اجتمع وفد سعودي مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، في العاصمة دمشق، لبحث فرص الاستثمار وتوسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة في سوريا.