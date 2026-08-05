18 مطارًا سعوديًا تنال اعتمادًا دوليًا في تجربة المسافر

حقق تجمع مطارات الثاني إنجازًا دوليًا جديدًا بعد نيل 18 مطارًا تابعًا له اعتماد تجربة العميل – المستوى الثالث من مجلس المطارات الدولي (ACI)، في تأكيد على تقدم منظومة التجمع والتزامه بتطوير تجربة المسافر وفق أعلى المعايير العالمية.

ويعكس هذا المستوى قدرة المطارات على دمج مبادئ تجربة العميل في استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتبني حلول ابتكارية ترفع جودة الخدمات وتمنح المسافر تجربة أكثر كفاءة وتميزًا.

ويمتد هذا الإنجاز لسلسلة من النجاحات الدولية التي حققها التجمع خلال العام الجاري، إذ حصلت مطاراته على 39 اعتمادًا دوليًا شملت اعتماد إمكانية الوصول (المستوى الأول)، إلى جانب 3 جوائز لأفضل مطارات في الشرق الأوسط، ما يؤكد التطور المتسارع في خدماته التشغيلية.

ويبرهن هذا الاعتماد مواصلة التجمع تنفيذ مستهدفاته الإستراتيجية لتطوير مطاراته وتعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بتجربة المسافر، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع الطيران في المملكة، ويدعم تحقيق مستهدفات برنامج الطيران ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.