16.3 مليار ريال إنفاقاً عبر نقاط البيع

البلاد (الرياض)

بلغ إجمالي قيمة إنفاق المستهلكين في المملكة عبر عمليات نقاط البيع 16.31 مليار ريال خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس الجاري، من خلال نحو 267.1 مليون عملية، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 33% في قيمة الإنفاق، وبزيادة بلغت نحو 4.05 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 12.26 مليار ريال. وتصدر قطاع الأطعمة والمشروبات القطاعات من حيث قيمة الإنفاق بنحو 2.69 مليار ريال، تلاه قطاع أخرى بـ2.63 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 2.04 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على الملبوسات والإكسسوارات 1.41 مليار ريال، والنقل 1.26 مليار ريال، ومحطات الوقود 1.12 مليار ريال. وشملت القطاعات الأخرى الصحة بقيمة 983.8 مليون ريال، والخدمات المهنية والتجارية 968.3 مليون ريال، وتجارة المركبات وقطع الغيار 620.5 مليون ريال، والأثاث والمستلزمات المنزلية 516.1 مليون ريال، والمجوهرات 418.6 مليون ريال، والثقافة والترفيه 412.9 مليون ريال. وعلى مستوى المدن، استحوذت الرياض على أكبر حجم للإنفاق بقيمة 5.23 مليارات ريال، تلتها جدة بـ 2.18 مليار ريال، ثم أخرى بـ1.36 مليار ريال، والدمام بـ725.7 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ649 مليون ريال، ومكة المكرمة بـ648.8 مليون ريال.