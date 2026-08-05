الإقتصاد

16.3 مليار ريال إنفاقاً عبر نقاط البيع

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
بلغ إجمالي قيمة إنفاق المستهلكين في المملكة عبر عمليات نقاط البيع 16.31 مليار ريال خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس الجاري، من خلال نحو 267.1 مليون عملية، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 33% في قيمة الإنفاق، وبزيادة بلغت نحو 4.05 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 12.26 مليار ريال. وتصدر قطاع الأطعمة والمشروبات القطاعات من حيث قيمة الإنفاق بنحو 2.69 مليار ريال، تلاه قطاع أخرى بـ2.63 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 2.04 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على الملبوسات والإكسسوارات 1.41 مليار ريال، والنقل 1.26 مليار ريال، ومحطات الوقود 1.12 مليار ريال. وشملت القطاعات الأخرى الصحة بقيمة 983.8 مليون ريال، والخدمات المهنية والتجارية 968.3 مليون ريال، وتجارة المركبات وقطع الغيار 620.5 مليون ريال، والأثاث والمستلزمات المنزلية 516.1 مليون ريال، والمجوهرات 418.6 مليون ريال، والثقافة والترفيه 412.9 مليون ريال. وعلى مستوى المدن، استحوذت الرياض على أكبر حجم للإنفاق بقيمة 5.23 مليارات ريال، تلتها جدة بـ 2.18 مليار ريال، ثم أخرى بـ1.36 مليار ريال، والدمام بـ725.7 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ649 مليون ريال، ومكة المكرمة بـ648.8 مليون ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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