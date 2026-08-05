وسط جدل بشأن خلافات داخلية.. بزشكيان: إيران لا تريد توسيع الحرب

البلاد (طهران)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، مشدداً على أن ما تقوم به يقتصر على الدفاع عن حدودها، وأن طهران لا ترغب في استمرار المواجهة العسكرية، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود تباينات داخلية بشأن إدارة المرحلة الحالية.

وقال بزشكيان: إن إيران تدافع عن حدودها، داعياً إلى بناء مجتمع متماسك لا يتيح للخصوم فرصة اختراقه أو إضعافه، في إشارة إلى أهمية تعزيز الجبهة الداخلية في ظل التطورات الإقليمية. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع جدل أثارته تصريحات رجل الدين الإيراني محمد باقر خرازي، المرتبط بعائلة المرشد الإيراني علي خامنئي بالمصاهرة، بعدما تحدث عن خلافات داخل هرم السلطة، زاعماً أن بزشكيان قدّم استقالته أو لوّح بها 28 مرة منذ توليه منصبه.

وبحسب خرازي، فإن المرشد الإيراني وجّه رسالة حاسمة إلى الرئيس الإيراني؛ مفادها أن أي استقالة جديدة سيتم قبولها، مؤكداً أن هذا التحذير أُبلغ رسمياً إلى مسؤولي الحكومة، ما أدى- وفق روايته- إلى تراجع الرئيس وعدد من كبار المسؤولين عن التلويح بالاستقالة وخفض حدة مواقفهم.

كما زعم خرازي أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة ترتيب لمراكز صنع القرار، عبر تغييرات مرتقبة في المجلس الأعلى للأمن القومي وفريق التفاوض الإيراني، مشيراً إلى احتمال إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذوالقدر وتعيين محسن رضائي خلفاً له، إلى جانب استبعاد وزير الخارجية عباس عراقجي من ملف المفاوضات. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية؛ إذ دعا الصحافي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي الجهات الرسمية إلى توضيح حقيقة ما ورد على لسان خرازي، معتبراً أن تداول مثل هذه الادعاءات في الظروف الراهنة، قد يسهم في زيادة التوتر السياسي الداخلي إذا لم يصدر بشأنها موقف رسمي واضح. ولم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من السلطات الإيرانية بشأن صحة ما أورده خرازي، فيما تستمر التكهنات حول طبيعة الخلافات داخل مؤسسات الحكم وآثارها المحتملة على المشهد السياسي في البلاد.