وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات غزة والضفة الغربية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الجهود المبذولة للتعامل مع التطورات الراهنة ودعم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السعودية والأردن تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز الجهود المشتركة لدعم القدس وأماكنها المقدسة، ومساندة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.