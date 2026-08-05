“ميناء ينبع” يستقبل 9 توربينات رياح مزودة بـ 27 شفرة

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع السفينة باسيفيك تايتان (Pacific Titan)، التي كانت تنقل شحنة نوعية تضم 9 توربينات رياح بكامل أجزائها وملحقاتها التي تشمل 27 شفرة، وعددًا من ملحقات التوربينات الإضافية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وخُصّصت هذه الشحنة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المعنية، لمشروعي ستارة وشقراء لطاقة الرياح التابعة لمنظومة الطاقة، وذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، بحيث تشكل ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

وتعد هذه المشاريع جزءًا من مشروعات البرنامج الذي تشرف على تنفيذه الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)؛ وهي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات توليد الكهرباء وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة، واتفاقيات خدمات تخزين الطاقة مع التحالفات المطورة.

وتأتي هذه الشحنة من أكبر الشحنات التي تم استقبالها، والتعامل معها من خلال المنظومة التشغيلية واللوجستية المتكاملة في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، مع مراعاة طبيعة وأبعاد هذا النوع من الحمولات المتخصصة، لجاهزية الميناء لاستقبال السفن المتخصصة والتعامل مع الشحنات ذات الأبعاد والأوزان الخاصة.

كما يُمثّل الميناء جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في تطوير منظومة الموانئ السعودية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، وتعزيز دورها في دعم سلاسل إمداد المشروعات الصناعية عمومًا، ومشروعات الطاقة على وجه الخصوص، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية السعودية 2030.