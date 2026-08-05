موسكو تعلن مكاسب ميدانية في خاركيف.. أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب «جريمة حرب»

البلاد (موسكو- كييف)

تواصلت التطورات العسكرية والسياسية في الحرب الروسية الأوكرانية، الثلاثاء، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة باستهداف المدنيين، بالتزامن مع إعلان موسكو تحقيق تقدم ميداني جديد في مقاطعة خاركيف، في وقت دعت فيه كييف إلى زيادة الضغوط الدولية على روسيا على خلفية هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مدنياً في مدينة خيرسون.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها روسيا بارتكاب “جريمة حرب” بعد تداول مقطع مصور يُظهر طائرة مسيّرة تطارد بائعاً متجولاً في مدينة خيرسون قبل أن تنفجر بجواره، ما أسفر عن إصابته بجروح. وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره، نجا من الهجوم لكنه أصيب بشظايا وبصدمة نفسية.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنها تحققت من موقع تصوير الفيديو من خلال مطابقة المعالم الجغرافية وصور الأقمار الصناعية، لكنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تاريخ وقوع الحادث، بينما أكدت السلطات الأوكرانية أن الهجوم وقع الثلاثاء.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى تشديد الضغوط على موسكو، معتبراً أن استهداف المدنيين بالطائرات المسيّرة يستدعي موقفاً دولياً أكثر صرامة، كما طالب بتوفير ضمانات أمنية تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات.

في المقابل، نفت موسكو الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى تتسبب أيضاً في سقوط ضحايا مدنيين داخل الأراضي الروسية. وقالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً استهدف منتجعاً سياحياً على البحر الأسود أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 60 آخرين.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركيف، مشيرة إلى مواصلة وحدات مجموعة قوات “الشمال” تقدمها في محوري خاركيف وسومي ضمن عمليات؛ تهدف إلى إنشاء ما وصفته بـ”منطقة أمنية” على طول الحدود.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية الخاصة بالنقل والطاقة، ومراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع انتشار القوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في عدد من المناطق.

وتعكس هذه التطورات استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، واستمرار تبادل الاتهامات بشأن استهداف المدنيين، بينما تتواصل العمليات العسكرية على امتداد جبهات القتال شرقي وجنوبي أوكرانيا.