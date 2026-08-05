المحليات

مجلس الشورى يشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية العاشر

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية اجتماعها العاشر -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة وفدٍ من مجلس الشورى برئاسة الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء اللجنة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون القائم بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي.
وضمَّ وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع عضوي اللجنة: فضل البوعينين، ويحيى المطرودي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *