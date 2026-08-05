مجلس الشورى يشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية العاشر

البلاد (الرياض)
عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية اجتماعها العاشر -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة وفدٍ من مجلس الشورى برئاسة الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء اللجنة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون القائم بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي.
وضمَّ وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع عضوي اللجنة: فضل البوعينين، ويحيى المطرودي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون القائم بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي.
وضمَّ وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع عضوي اللجنة: فضل البوعينين، ويحيى المطرودي.