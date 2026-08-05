المحليات

مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعي

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد الجيش المركزي الأمريكي في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيفين ليهي، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث سبل تطويره وتعزيز مجالاته المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويأتي اللقاء ضمن الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات العسكرية والدفاعية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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