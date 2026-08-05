مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعي

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد الجيش المركزي الأمريكي في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيفين ليهي، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث سبل تطويره وتعزيز مجالاته المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويأتي اللقاء ضمن الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات العسكرية والدفاعية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.