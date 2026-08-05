قطر تواصل وساطتها لإحياء المحادثات

البلاد (الدوحة)

أكدت قطر استمرار جهودها الدبلوماسية لإعادة تنشيط مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو توقيت استئناف المفاوضات.

وأكد الأنصاري أنه لا توجد حالياً أي خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، موضحاً أن الظروف الراهنة لا تزال غير مهيأة للانتقال إلى هذا المستوى من الحوار، وأن التواصل بين الطرفين يقتصر في الوقت الحالي على القنوات غير المباشرة عبر الوسطاء.

وأضاف أن هذه الاتصالات تهدف إلى تقريب وجهات النظر والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، بما يمهد لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الظروف السياسية المناسبة.

تأتي التصريحات القطرية في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أشهر من التوترات العسكرية، حيث تقود الدوحة، إلى جانب عدد من الوسطاء الإقليميين، جهوداً لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق تعليق هجوم كان مخططاً له ضد إيران، معتبراً أن فرصة التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، فيما تؤكد طهران تمسكها بالحلول السياسية، مع استعدادها للرد على أي تصعيد عسكري.