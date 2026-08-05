طرح تذاكر مواجهة الجزيرة الإماراتي والاتحاد في الملحق الآسيوي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا طرح تذاكر المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026-2027، والتي ستقام مساء الثلاثاء الموافق 11 أغسطس الجاري على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، كونها تمثل محطة فاصلة في مشوار الفريقين القاري، حيث يتنافسان على بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في بطولة النخبة الآسيوية، ما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات انطلاقة الموسم الجديد.

ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح مواصلة حضوره القاري واستثمار ما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرة آسيوية كبيرة، فيما يعوّل الجزيرة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور أمام جماهيره.

وشهدت عملية طرح التذاكر إقبالًا مبكرًا من جماهير الناديين، حيث أتاحت الجهة المنظمة عدة فئات متنوعة تناسب مختلف الجماهير، مع تخصيص مدرجات مستقلة لمشجعي الفريقين لضمان تنظيم الحضور في استاد محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة بحضور جماهيري وإعلامي واسع، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، إلى جانب أهمية اللقاء الذي سيحدد هوية المتأهل إلى البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في آسيا.