طرابزون سبور يعلن بدء مفاوضاته مع محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور التركي دخوله رسميًا في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة قد تمثل واحدة من أبرز صفقات النادي في السنوات الأخيرة.

بيان رسمي

وأكد طرابزون سبور، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، أن محمد صلاح سيصل إلى صالة الطيران العام بمطار إسطنبول أتاتورك في تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الأربعاء، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق.

وأضاف النادي أن اللاعب سيتوجه إلى مدينة طرابزون خلال الفترة المسائية من اليوم ذاته، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل برنامج استقباله عبر المنصات الرسمية للنادي.

أرقام محمد صلاح

وكان ⁠صلاح ​قد رحل ⁠عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعدما سجل 257 هدفا في 442 مباراة مع ليفربول، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبلقب ⁠دوري أبطال أوروبا مرة ‌واحدة.

وفي ‌موسم 2024-2025، سجل ​صلاح 29 ‌هدفا في الدوري وقدم ‌18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم ‌واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من 38 ⁠مباراة.

⁠كما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول لاعب يحقق الجوائز الثلاث في موسم واحد.

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز، ​وسيشارك في ​التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.