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سحب ماطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة اليوم (الأربعاء) على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

ولفت المركز إلى وجود نشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها.

وأشار إلى بقاء الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، فيما لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرًا على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم ومكة المكرمة ونجران.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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