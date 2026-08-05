سحب ماطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية

توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة اليوم (الأربعاء) على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

ولفت المركز إلى وجود نشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها.

وأشار إلى بقاء الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، فيما لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرًا على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم ومكة المكرمة ونجران.