رفع العقوبات الأمريكية عن 3 كيانات مرتبطة بـ”الحرس الثوري”

أزالت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مكافحة الإرهاب المفروضة على 3 شركات طيران، وطائرتين كانتا مدرجتين سابقًا على قوائم العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.

وجاء التعديل ضمن تحديثات نشرتها الوزارة، دون أن توضح الأسباب التي دفعتها إلى شطب هذه الكيانات والطائرات من قوائم العقوبات أو ما إذا كان القرار يرتبط بتطورات دبلوماسية أو تفاهمات أوسع مع طهران.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على فرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت شبكات دولية داعمة لشركة ماهان إير المرتبطة بالحرس الثوري، في إطار استمرارها باستهداف شبكات النقل والتمويل الإيرانية.

ويُعد الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، فيما تواصل وزارة الخزانة تحديث قوائم العقوبات بشكل دوري بإضافة أو إزالة كيانات وأفراد وفقًا لقراراتها التنظيمية والسياسية.