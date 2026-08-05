رايكوفيتش: جمهور الاتحاد فريد.. وننتظر دعمه في الموسم الجديد

أكد الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، أنه مر على تعاقده مع الاتحاد عامان، مشيرًا إلى أنه عاش العديد من اللحظات السعيدة خلالهما، أبرزها ارتقاؤه منصة التتويج، مرتين، خلال أسبوع واحد، لتقلد لقب دوري روشن السعودي مع زملائه، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال رايكوفيتش عن وصف فترته الماضية مع الاتحاد في حوار مع الموقع الرسمي لدوري روشن: “سنتان جميلتان. لقد استمتعت، خاصة بالسنة الأولى هنا، لأننا فزنا بالثنائية؛ الكأس والدوري، لذا في الوقت الحالي أنا أستمتع بوقتي هذا في الاتحاد”.

ووصف رايكوفيتش أحاسيسه بعد التحاقه بالاتحاد بالشعور المذهل، قائلًا: “لقد جئت إلى نادٍ كبير، وبالطبع هناك توقعات بالفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب خلال الموسم. في ذلك الموسم فزنا بكل شيء، وكنت سعيدًا جدًا، وكنت سعيدًا أيضًا لأننا أسعدنا الجماهير وجعلناهم يستمتعون بذلك”.

وانتقل الحارس الصربي للحظات القاسية، فقال: “يا إلهي… لا أعرف، ربما… لقد كان موسمًا صعبًا على الجميع، كما تعلم. كمجموعة لم نظهر جودتنا وأفضل أداء لنا مثلما فعلنا قبل عام، لذا أعتقد أن هذه كانت المشكلة الرئيسية؛ لأننا لم نكن في قمة تركيزنا كما في العام الأول”.

وكشف رايكوفيتش عن أقسى خيباته مع الاتحاد، فقال: “اللحظة الأصعب؟ آه… الخسارة أمام فريق ياباني في دوري أبطال آسيا. ربما كانت هذه هي اللحظة الأصعب، لأننا كنا نعلم حينها أننا لن نحقق لقب الدوري، لكننا كنا قريبين من دوري الأبطال وكنا نلعب في جدة، لذا دعنا نقول إن هذه هي اللحظة الأصعب في فترة تواجدي هنا”.

اللحظة الأسعد لـ”رايكوفيتش”

على النقيض تمامًا، كانت اللحظة الأسعد لحارس الاتحاد، حين نجاحه في الإسهام بالفوز بلقب كأس خادم الشريفين، رغمًا عن مشاركته مصابًا. وقال في وصف تلك اللحظات: “شعرت بسعادة أكبر عندما فزنا بالكأس، لأنني في ذلك الوقت كنت مصابًا ولعبت بساق واحدة أقل، دعني أقلها هكذا”.

وأضاف رايكوفيتش شارحًا التفاصيل التي سبقت انتصارهم على القادسية 3-1 في النهائي: “في ذلك الوقت كنت أتحدث كثيرًا مع زوجتي، ومع عائلتي، ومع الطاقم الطبي ومع المدرب. وعندما أُصبت، لم أشعر بألم كبير بعد يومين أو ثلاثة، لكن كان من الواضح جدًا في الفحوصات أن الوتر قد تمزق، لذا علمت أن التعافي سيكون طويلًا”.

وزاد: “بعد بضعة أيام أدركت أنه يمكنني تدبير أمري لأتمكن من اللعب، ليس بنسبة 100%، ولكن بنسبة جيدة من قوتي في تلك اللحظة. كنت أرغب حقًا في الفوز بالألقاب وكنا قريبين جدًا، وأردت المساعدة والمعاناة، وأن أقدم أقصى ما لدي لتحقيق هدفنا في ذلك الموسم”.

كان موسم 2024-2025 واحدًا من أسعد مواسم رايكوفيتش القادم من ريال مايوركا الإسباني لخلافة البرازيلي مارسيلو غروهي.

وأسهم الحارس الصربي بعد وصوله إلى جدة بنحو خمسة أشهر في أن يضع حدًا للخسائر الاتحادية المتتالية في الكلاسيكو، ثم بعد شهر ونصف قاد الاتحاد لتسجيل أكبر انتصار أمام الهلال (عبر تاريخ الدوري عمومًا) بعد التأخر بنتيجة المباراة، بالفوز 4-1.

وقادت سيطرة الاتحاد الجديدة على الكلاسيكو بقيادة رايكوفيتش وزملائه كريم بنزيما وموسى ديابي وستيفن بيرغواين وحسام عوار للوصول إلى لقب دوري روشن السعودي، أولًا، ثم التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح رايكوفيتش أن العلاقات الجيدة بين لاعبي الاتحاد سر من أسرار تفوقهم في الموسم الأول خاصة نغولو كانتي، ودانيلو بيريرا، وستيفن بيرغواين، وصالح الشهري، مضيفًا: “علاقتي جيدة مع الجميع، لكن هؤلاء هم من قضيت معهم وقتًا أطول”.

وأبدى رايكوفيتش سعادته بإقامته في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، وقال: “في وقت الفراغ، أذهب دائمًا مع زوجتي وأطفالي إلى مكان ما في جدة للاستمتاع بوقتنا واستكشاف المدينة”.

وبدا الإعجاب واضحًا في عينيه، حين سُئل في اللقاء الذي أجراه عبر القنوات الإعلامية لنادي الاتحاد عن غناء الجماهير له، وقال رايكوفيتش: “نعم، هذا شيء لم أشهده من قبل، أن يأتي بعض المشجعين إلى هنا للغناء قبل المباراة. أشعر بالتميز وهذا يعطيك حقًا دافعًا كبيرًا للعب وتأدية تلك المباراة. إنهم رائعون… خاصة في العام الأول عندما كان الملعب ممتلئًا دائمًا بـ 60 ألف متفرج”.

وعبّر رايكوفيتش عن افتقاد جماهير الاتحاد، بقوله: “رسالتي لهم هي أن يحضروا مرة أخرى كما في عامي الأول ليدعمونا، وسنقدم أقصى ما لدينا ليكونوا معنا هذا الموسم”.

وأظهر حارس الاتحاد تفاؤله بالموسم الجديد 2026-2027، فقال: “أعتقد أن لدينا تشكيلة جيدة ومجموعة جيدة، وأعتقد أنه بالعقلية الصحيحة والالتزام، وبتقديم أقصى طاقة لنا كل يوم، يمكننا تحقيق الكثير من الأشياء الجيدة، ويمكننا جعل هذا الموسم سعيدًا لجميع الجماهير ولنا أيضًا”.