تقدم محادثات واشنطن وطهران يهبط بالنفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد تصريحات من مسؤولين في قطر والولايات المتحدة عززت التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، بما قد يسهم في تحسين تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار بما يعادل 5.3 % إلى 79.36 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.57 دولار أو 5.7 % إلى 75.77 دولار، وسط مؤشرات على تقدم في المحادثات بين واشنطن وإيران وسلطنة عمان بشأن مرور السفن عبر المضيق، دون التوصل لاتفاق نهائي بعد.

وفي سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.70% خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع أسعار النفط الذي خفّف من مخاوف التضخم وقلّل توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات جديدة حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد سعر المعدن الأصفر بمقدار 68.80 دولار إلى 4115.10 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين،

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 2.394 دولار أي بنسبة 4.14% إلى 60.250 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 7.1% إلى 1745.42 دولار، فيما زاد البلاديوم 7.1% مسجلًا 1355.13 دولار للأوقية.