ترامب: هرمز سيفتح قريبًا.. وإيران تواجه ضربة إذا تعثر الاتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه “قريبًا جدًا”، ملوحًا بتوجيه ضربة قوية لإيران إذا لم يتحقق ذلك، في وقت أشار فيه إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع طهران.

وقال ترامب، خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا: إن الولايات المتحدة تجري “مناقشات جيدة جدًا” مع الجانب الإيراني، مؤكدًا أن طهران حريصة على التوصل إلى اتفاق، مرجحًا إبرامه الأربعاء أو الخميس.

ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيها وجود تقدم في المباحثات التي تُجرى بمشاركة سلطنة عُمان، التي تطل سواحلها على مضيق هرمز إلى جانب إيران.

وكشف موقع “أكسيوس”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، أن الاتفاق المقترح يتضمن ترتيبات تمتد لمدة 60 يومًا لضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان.

وبحسب المقترح، ستستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، بينما تعبر السفن المغادرة عبر الممر الجنوبي داخل المياه الإقليمية العُمانية، دون فرض أي رسوم على العبور، مع إمكانية تمديد الاتفاق لاحقًا.

وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو قد أطلقت مسارًا تفاوضيًا يمتد 60 يومًا بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتسوية عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني.

كما أسهمت المذكرة في استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، بعد إغلاقه من جانب إيران منذ أواخر فبراير، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.