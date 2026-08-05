المحليات

النيابة العامة تطلق قناتها الرسمية على “واتساب”

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أطلقت النيابة العامة قناتها الرسمية على تطبيق “واتساب”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين وإتاحة الوصول إلى مستجداتها عبر نافذة إعلامية رقمية جديدة.

وأوضحت النيابة العامة أن القناة ستتيح نشر القرارات القضائية والإدارية، والأخبار والمناسبات، والخدمات الرقمية، إلى جانب المبادرات والإنجازات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

يأتي إطلاق القناة ضمن جهود النيابة العامة لتوسيع قنوات التواصل الرقمي، وتمكين المستفيدين من متابعة آخر المستجدات والخدمات التي تقدمها النيابة العامة بشكل مباشر وسريع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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