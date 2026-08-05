النيابة العامة تطلق قناتها الرسمية على “واتساب”

أطلقت النيابة العامة قناتها الرسمية على تطبيق “واتساب”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين وإتاحة الوصول إلى مستجداتها عبر نافذة إعلامية رقمية جديدة.

وأوضحت النيابة العامة أن القناة ستتيح نشر القرارات القضائية والإدارية، والأخبار والمناسبات، والخدمات الرقمية، إلى جانب المبادرات والإنجازات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

يأتي إطلاق القناة ضمن جهود النيابة العامة لتوسيع قنوات التواصل الرقمي، وتمكين المستفيدين من متابعة آخر المستجدات والخدمات التي تقدمها النيابة العامة بشكل مباشر وسريع.