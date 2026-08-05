الفتح يستعيد وليد العنزي بعقد يمتد حتى 2028

أعلن نادي الفتح تعاقده رسميًا مع الحارس وليد العنزي، بعقد يمتد حتى عام 2028، ضمن تحركاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026-2027.

وكشف الفتح عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حيث نشر تصميمًا للاعب مرفقًا بعبارة: “وليد العنزي.. مرحبًا بعودتك”، قبل أن يتبعها بصور توقيع العقود مع تعليق: “وليد العنزي فتحاوي حتى 2028”.

تجارب سابقة

وتُعد هذه المحطة الثالثة لوليد العنزي بقميص الفتح، بعدما سبق له تمثيل “النموذجي” خلال فترتين سابقتين، قبل أن ينتقل إلى النجمة في صيف 2025، ليعود مجددًا إلى صفوف الفريق بعقد يمتد حتى عام 2028.

بداية المشوار

ويستهل الفتح مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة قوية أمام النصر يوم السبت 15 أغسطس على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى.