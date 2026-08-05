المحليات

“الصحة” تباشر واقعة إساءة صيدلي لمواطن بالطائف

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الطائف)

أصدرت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد المواطنين من تعرضه لسوء معاملة داخل إحدى الصيدليات، فقد باشرت وزارة الصحة إجراءات التحقق من الواقعة، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، في إطار دورها الرقابي وحرصها على حماية حقوق المستفيدين وضمان الالتزام بالأنظمة الصحية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التعرف على الصيدلية والتي كانت بمحافظة الطائف، والتحقق من الأطراف ذات العلاقة، والاستماع إلى أقوال الصيدلي وإقراره بالإساءة للمستفيد، وقد استُكملت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك لاتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المستفيدين أو الممارسين أو يخالف الأنظمة الصحية، وأنها تواصل أعمالها الرقابية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بما يعزز حماية المستفيدين ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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