“الصحة” تباشر واقعة إساءة صيدلي لمواطن بالطائف

أصدرت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد المواطنين من تعرضه لسوء معاملة داخل إحدى الصيدليات، فقد باشرت وزارة الصحة إجراءات التحقق من الواقعة، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، في إطار دورها الرقابي وحرصها على حماية حقوق المستفيدين وضمان الالتزام بالأنظمة الصحية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التعرف على الصيدلية والتي كانت بمحافظة الطائف، والتحقق من الأطراف ذات العلاقة، والاستماع إلى أقوال الصيدلي وإقراره بالإساءة للمستفيد، وقد استُكملت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك لاتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المستفيدين أو الممارسين أو يخالف الأنظمة الصحية، وأنها تواصل أعمالها الرقابية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بما يعزز حماية المستفيدين ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.