«السعودية للطاقة» تربح 4.9 مليار ريال

البلاد (الرياض)

كشفت الشركة السعودية للطاقة، أمس (الثلاثاء)، بأنها حققت صافي ربح بلغ 4.89 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 5.28 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.4%. وأرجعت الشركة في بيان على”تداول”، تراجع صافي أرباح الربع الثاني على أساس سنوي إلى ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة نتيجة توسع قاعدة الأصول التشغيلية ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع صافي تكاليف التمويل المرتبطة بالحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قابله جزئيًا نمو الإيرادات التشغيلية.

وقالت الشركة: إن إيراداتها ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 30.86 مليار ريال، مقابل 27.72 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بنمو سنوي بلغ 11.3%، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الثاني من 2026 مدفوعًا بنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وارتفاع التكاليف المستردة للطاقة، وزيادة إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع والتي تخص إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء السعودية للطاقة، واستمرار نمو قاعدة العملاء.

في السياق، أشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الربع الثاني قفزت بنسبة 166.8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بحيث بلغت آنذاك 1.8 مليار ريال، مبينة أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية. وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 7.5% إلى 6.72 مليار ريال، مقابل 6.25 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، كما نمت الإيرادات نصف السنوية بنسبة 10.5% إلى 52.20 مليار ريال، مقارنة مع 47.22 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.